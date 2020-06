Jeff Van Gundy : “Et si une star est testée positive ?”

Pour tenter de minimiser au maximum les risques liés au coronavirus, la NBA a prévu une reprise dans une sorte de bulle à Disney World. Les personnes autorisées à s’y rendre devront subir une quarantaine et des tests, pour être certain de ne pas apporter le virus avec eux. Sauf qu’il faut tout de même prévoir un plan B, au cas où un joueur ou un membre d’un staff par exemple attraperait ce virus après son arrivée dans la bulle. Ce qui peut malgré tout arriver, malgré toutes les précautions possibles. Or, il a suffit d’un cas, celui de Rudy Gobert, il y a trois mois pour complètement mettre à l’arrêt la NBA. Ce qui fait se demander à Jeff Van Gundy, ancien coach et désormais analyste à la télé, ce qui se passera si le coronavirus pénètre dans Disney World.

“En ce moment, je pense qu’on sous-estime la peur que ça provoquerait. Pour les joueurs dans l’équipe de la personne contaminée, pour ceux qui ont joué contre lui, ou qui vont jouer contre lui. Je ne suis pas certain, parce que je ne sais pas, si cette peur sera plus importante que ce que j’anticipe, ou moins importante. Et si ça arrive à une star ? C’est une chose que ça arrive à un douzième homme. Pour la compétition, ce n’est pas pareil, mais le niveau de peur que ça entrainera ne sera pas le même non plus. Mais si ça arrive à un des joueurs All-Stime ?” Jeff Van Gundy.

Adam Silver a déjà annoncé que la compétition continuerait. Il faut savoir que les joueurs seront testés chaque soir.

“La réponse c’est que nous ne pensons pas que ce serait nécessaire. Nous échangeons avec un groupe de nos experts en plus des autorités de santé publique en Floride. Et le point de vue c’est que si nous testons chaque jour et que nous pouvons retracer les contacts que le joueur a eus, nous pourrons, en substance, contenir le joueur et le mettre à l’écart de son équipe. Et nous continuerons de tester chaque jour. Nous croyons que nous n’aurons pas à mettre un terme à la saison si un seul joueur est testé positif.” Silver” Adam Silver.

Certes, mais le point soulevé par Van Gundy reste intéressant. Les tests ne sont pas infaillibles, et il existe des faux négatifs (comme des faux positifs d’ailleurs). Pourra-t-on vraiment en vouloir à un joueur qui refuse de partager le terrain avec une équipe dont un joueur a été testé positif il y a quelques heures seulement ?

Via The Daily News.