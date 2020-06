James Borrego vote Devonte’ Graham pour le trophée de MIP

10ème de la conférence Est, les Charlotte Hornets ne seront pas à Orlando après une saison compliquée, la première depuis le départ du meilleur scoreur de l’histoire de la franchise : Kemba Walker. Malgré ça il y a eu quelques satisfactions et la plus grosse elle se nomme Devonte’ Graham. Alors qu’on attendait Terry Rozier comme le nouveau leader offensif de l’équipe, c’est son acolyte du backcourt Graham qui lui a piqué la vedette. Il est passé de 4.7 points et 2.6 passes en 14.7 minutes lors de sa saison rookie à 18.2 points et 7.5 passes en 35.1 minutes, malgré un tout petit 38.2% aux tirs. Pour son coach James Borrego, il mérite le titre de MIP (meilleure progression)

“La plus grosse surprise de la saison ça a été le bon qu’a fait Devonte’. Il est numéro 1 en NBA en termes de progression au scoring. Il a été invité à participé au concours de tirs à 3-pts et au Rising Stars Challenge. C’est un élément cadre de notre équipe et il est déjà de retour pour bosser. Il va revenir encore meilleur et plus intelligent. Je ne pourrais pas être plus fier de lui. Il est dans la discussion pour le titre de meilleure progression et je pense qu’il le mérite.” Borrego

Et l’ancien Spur est optimiste sur l’avenir de la franchise avec un jeune noyau intéressant avec Graham, Rozier, Miles Bridges, PJ Washington, Malik Monk ou encore les frères Martin.

“Ces jeunes joueurs ont eu du succès. Ils ont adhéré au projet. Maintenant il faut construire sur ça. Ils sont affamés, ils ont ce désir. Ce groupe veut revenir ensemble pour se battre. Et nous avons montré que nous pouvions rivaliser avec les grandes équipes, et maintenant la clé c’est de progresser. Nous avons une superbe opportunité devant nous.” Borrego

