Pistons : Le poste de GM ou rien pour Chauncey Billups ?

Toujours à la recherche d’un General Manager, les Pistons devront aussi rajouter un assistant GM à leur liste de course depuis que Malik Rose a quitté son poste il y a quelques jours.

Si le nom de Tayshaun Prince fait surface pour le poste d’assistant GM, la franchise du Michigan semble vouloir viser des anciens de la maison. En effet, selon The Athletic, le board de Detroit aurait coché le nom de Chauncey Billups pour intégrer le Front Office. Cependant, toujours d’après le média, le MVP des finales 2004 serait seulement intéressé par le poste de GM.

Rappelons que Billups avait refusé le poste de GM des Cavaliers il y a 3 ans, et faisait partie des candidats aux Wolves après le licenciement de Tom Thibodeau aux Wolves.

Sources told The Athletic last week that while the franchise would like to add Chauncey Billups to FO to get experience, he’s only shown interest in being the GM to this point. https://t.co/H1aOtFlCo3

