Joakim Noah : “Les gens ne réalisent pas qu’il faut être un peu fou”

Après une bonne saison du côté des Memphis Grizzlies, Joakim Noah n’a pas retrouvé de franchise lors des premières semaines de la free agency. Fin septembre, une opportunité s’est présentée puisque les Los Angeles Clippers l’ont invité pour un workout. Mais quelques jours avant, il s’est coupé au tendon d’Achille. Il a dû être opéré, et à 35 ans cela aurait pu signer la fin de sa carrière.

“Je pense que c’est une question de perspective et comment vous regardez ça. Même si ça a été un contretemps, je pense que cela me fait aussi apprécier encore plus l’opportunité (de signer aux Clippers).” Joakim

Mais il n’a pas abandonné, même s’il ne savait pas s’il pourrait avoir une nouvelle chance.

“Je savais que si je ne m’étais pas entraîné et qu’un jour les Clippers avaient appelé et que je n’étais pas prêt, j’aurais eu énormément de regrets. Et c’est ce qui m’a poussé à m’entraîner, cet espoir de rejoindre cette équipe. Ce n’était pas une question d’argent. Ce n’était rien de tout ça. C’était de pouvoir finir ma carrière dans une équipe qui a un objectif commun.” Joakim

Il n’a pas baissé les bras et s’est remis instantanément au travail

“Les gens ne réalisent pas qu’il faut être un peu fou. Il faut avoir ce dévouement fou pour votre travail afin de pouvoir jouer à ce niveau.” Joakim

Durant sa rééducation, il est resté en contact permanent avec ses deux anciens coachs, Tom Thibodeau et Billy Donovan comme il l’a confié à The Athletic. Désireux d’avoir une nouvelle opportunité, il a même demandé à Donovan, proche de Lawrence Frank, de lui glisser quelques mots à son sujet.

“J’étais là : ‘est-ce que tu peux appeler ?’ Je voulais être aux Clippers.” Joakim

Il a même contacté son pote Austin Rivers, dans l’espoir qu’il en touche deux mots à son père. D’autres équipes avaient fait part de leur intérêt comme les Mavs et les Nuggets (Portland aussi durant l’été) mais c’était aux Clippers qu’il voulait aller, et l’intérêt était mutuel. Ces derniers ont gardé un œil sur lui durant sa rééducation.

“Tout ce dont j’avais besoin c’était d’un peu d’espoir. J’ai bossé comme un dingue depuis.” Joakim

Puis mi-février il a reçu un appel de son agent Bill Duffy alors qu’il s’entraînement au centre d’entraînement du syndicat des joueurs à New York.

“L-Frank veut venir te voir” Joakim

Il est passé quelques jours plus tard après un match des Clippers à Philadelphie. C’était la chance dont rêvait le Français. Le workout s’est bien passé, mais il n’a pas eu de nouvelles avant début mars.

“J’ai reçu un coup de fil genre : ‘Tu peux venir à L.A ?’ J’ai fait mes valises et je suis là depuis.” Jooks

Il a signé un contrat de 10 jours avec les Californiens le 9 mars, mais l’expérience a tourné court avec la suspension de la saison 48 heures plus tard. Mais il a mis cette suspension à profit et le fait qu’il soit en Californie a aidé.

“Je peux m’entraîner dehors. Je peux sauter dans l’océan. Ce sont des choses que je ne pouvais pas faire à New York. Tout en Californie est plus étendu. J’ai le sentiment que ça a été super pour moi afin de laisser mon corps guérir, mais aussi de m’entraîner comme un dingue.” Joakim “Ca a été très positif pour lui. Pour certains cette période de suspension a été bénéfique, et c’est le cas pour Jo, qui a eu la chance de se remettre en bonne santé et d’être en bonne forme. Et ce sera important pour lui. Ce sera un gars qui pourra nous aider.” Doc Rivers

Avec l’annonce de la probable reprise de la saison, le Français est surexcité et impatient.

“Allons-y ! Allons-y putain ! C’est de ça qu’il est question. Je pense que c’est différent pour les équipes qui n’ont aucune chance, mais pour celles qui ont une chance de l’emporter, cela ne se présente pas tous les jours.Nous faisons confiance à la ligue, et nous savons qui est Adam Silver, je ne pense pas qu’il mettra la santé des joueurs en danger. C’est quelqu’un qui a montré à de nombreuses reprises qu’il est le meilleur commissionner des différents sports. Donc je pense qu’en tant que joueurs nous nous sentons en sécurité. Et il n’y a personne avec qui j’aimerais plus de finir la saison qu’avec les Clippers.” Joakim

Les Clippers vont en effet faire partie des favoris et c’est une occasion unique pour le Français d’aller chercher un titre.

“Je pense que le talent est indéniable. J’ai regardé tous les matchs. J’avais le sentiment que cette équipe était en train de monter en puissance. On arrivait au stade où les choses commençaient à très bien fonctionner, puis la saison a été suspendue. Donc nous allons devoir retrouver le rythme.” Joakim

Via The Athletic