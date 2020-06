Reprise de la NBA : les joueurs pourront fumer en toute tranquillité…

Les détails de la reprise se précisent de jour en jour, et on est fixé sur le protocole antidopage qui sera mis en place durant la bulle. La NBA sera encore plus laxiste qu’elle ne l’est d’habitude. En effet, si la NBA et le syndicat des joueurs se sont mis d’accord pour qu’il y ait des contrôles pour déceler des produits dopants, les joueurs ne seront pas testés pour les drogues récréatives.

La NBA et le syndicat des joueurs s’étaient mis d’accord pour que cela ne soit pas le cas durant la suspension, et malgré la reprise la politique restera la même.

Sources: The NBA and NBPA have agreed to conduct performance-enhancing drug testing during resumed 2019-20 season in Orlando — but tests for recreational drugs will remain suspended.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 8, 2020