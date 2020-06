La NBA réintègre Malik Monk !

Le 26 février la NBA suspendait jusqu’à nouvel ordre Malik Monk, pour violation du programme antidrogue de la ligue. Aujourd’hui les Hornets annoncent que leur arrière a été réintégré.

“Durant la suspension de la saison, Malik a été réintégré. Il a suivi un programme et a été réintégré le plus rapidement possible. Il a utilisé notre centre d’entraînement et a participé à toutes les activités de l’équipe, dont les visioconférences Zoom, et je me suis entretenu avec lui. Et quand nous pourrons reprendre normalement les activités de l’équipe, il sera là.” Mitch Kupchak