Les 30 équipes auront une fenêtre pour signer ou couper des joueurs

A l’heure actuelle tous les mouvements sont gelés en NBA et les franchises ne peuvent donc pas signer de joueurs. Toutefois ESPN rapportait avant-hier que la ligue et les franchises négociaient actuellement les détails de ce qu’il sera possible de faire. Aujourd’hui Woj nous apprend que les 30 équipes de la ligue, même celles qui ne sont pas à Orlando, auront la possibilité de signer des joueurs ou d’en couper. Elles pourront également transformer le contrat des joueurs en two-way contract en contrat normal.

Il est à noter qu’il y aura une fenêtre pour les franchises afin de réaliser ces mouvements. Pour l’instant on ne connait pas les dates, mais cela devrait commencer aux alentours du 22 juin.

De plus, ce weekend ESPN rapportait qu’il devrait y avoir des conditions quant aux joueurs appelés en remplacement en cas de test positif au COVID-19 ou alors de blessure. Il ne devrait y avoir aucune limitation en termes de nombre pour les équipes afin de remplacer ces pertes, mais les joueurs éligibles devraient probablement être des joueurs qui ont eu un contrat en NBA ou en G-League ou qui ont participé à un training camp cette saison.

Rappelons que concernant les joueurs en two-way contract, la NBA préférerait qu’ils ne soient pas dans la bulle, mais les franchises aimeraient pouvoir faire changer d’avis la ligue. Ils pourraient être une assurance en cas de blessure ou de joueur testé positif. Ils pourraient rejoindre l’équipe en remplacement s’en avoir participé au training camp, ce qui pose un souci aux franchises

Sources: The NBA's "transaction window" starting around June 22 will include all 30 teams — not just the 22 returning to play in Orlando. Teams will be allowed to covert two-way players into NBA contracts and sign eligible free agents for the rest of season. https://t.co/IhCtUQRYcb

