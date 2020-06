L’inspiration n°1 de Jamal Murray ? Bruce Lee

Quarante-sept ans après sa mort, Bruce Lee continue d’inspirer nombre d’athlètes tous sports confondus à travers la planète. La légende des arts martiaux faisait dimanche l’objet d’un documentaire diffusé sur ESPN, Be Water. Vendredi, c’est avec un t-shirt avec le mot ‘WARRIOR’ inscrit au-dessus de la signature de Lee que Jamal Murray a donné une interview via Zoom.

Une inspiration qui lui est venue de son père Roger Murray, amateur d’arts martiaux.

« Bruce Lee était l’une des personnes les plus petites, fortes, rapides et confiantes dans son sport. Dans son sport, il était comme Kobe (Bryant). Il avait cette concentration là. Les gens me demandent ‘Pourquoi Bruce Lee particulièrement ? Pourquoi pas Tom Brady ou quelque chose comme ça ?’. C’est Bruce Lee parce que… toutes les choses qu’il faisait, ça fait ressortir un certain état d’esprit qui te permet d’exploiter au mieux tes capacités. » Jamal Murray

Plus tôt cette saison, les Nuggets ont demandé à leurs joueurs de faire une présentation de style PowerPoint devant leurs coéquipiers afin que ces derniers apprennent à mieux se connaître les uns les autres. Murray y a parlé de ses méditations d’avant-match, de sa façon de se préparer, et de l’influence de Bruce Lee dans sa carrière de basketteur.

« C’est un état d’esprit, une mentalité. Lors de ma présentation, j’ai parlé du fait de réussir à se calmer. Chaque situation va être différente, chaque émotion va être différente et avoir une valeur différente. Mais il y a toujours une bonne manière de gérer quelque chose. Il y a toujours une meilleure manière de gérer quelque chose. J’applique ça à mon jeu, à ma vie. Quand je ne jouerai plus au basket, je ne veux pas me dire ‘Man, j’aurais pu travailler plus’ ou ‘J’aurais pu faire plus d’ajustements plus tôt, j’aurais pu en faire plus’. L’important c’est d’être dans l’instant présent. Quand je suis sur le terrain et que je rate un tir, est-ce que je peux changer mon ‘body language’ ? Est-ce que je peux davantage parler ? Est-ce que je peux changer quelque chose pour mieux impacter le match ? Il faut être dans le présent, faire des ajustements plus vite et être efficace.

Que tu sois le plus petit ou le plus grand n’a pas d’importance. Mon père est plus petit que moi, et il me botte le c** parfois. Le calme dont Bruce Lee faisait preuve, ça représente beaucoup pour moi. » Jamal Murray