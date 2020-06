Certains joueurs NBA pas prêts à reprendre dans un tel climat social ?

Passé par les deux équipes de Los Angeles au cours de sa carrière, Matt Barnes a expliqué lors d’une interview avec Dunk Bait que certains joueurs des deux franchises californiennes ne souhaiteraient pas reprendre la saison NBA alors que le pays vit actuellement une vague de révolte contre le racisme après la mort tragique de George Floyd à Minneapolis.

"A couple guys from the Lakers and the Clippers … there are some whispers about some teams not being comfortable. Some guys want to play and some don't want to play."@Matt_Barnes22 on players wanting injustices in the black community addressed before basketball resumes. pic.twitter.com/C3ULiUaZ7u

— Dunk Bait (@DunkBait) June 7, 2020