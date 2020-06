Carmelo Anthony partagé entre prudence et excitation

En live sur YouTube avec Kyle Kuzma lundi, Carmelo Anthony a discuté de la reprise de la saison annoncée par la NBA pour fin juillet. Ravi à l’idée de retrouver les terrains, l’ailier des Blazers n’a néanmoins pas caché ne pas être 100% à l’aise avec le format « bulle » qui sera mis en place au Walt Disney World Resort d’Orlando pour l’occasion.

« Carmelo Anthony : – Je suis mitigé dans mes sentiments par rapport à ça. Concernant le basket oui, je suis prêt, allons à la guerre, mettons nous au boulot, ramenons le sport ! Pour être honnête avec toi, il y a aussi à côté ça un sentiment partagé par rapport au fait d’aller à Orlando, avec tout ce qui se passe, en étant ‘isolé du reste du monde’.

Kyle Kuzma : – Oui je pense que ça va être bizarre, on serait potentiellement ‘enfermés’ jusqu’au mois d’octobre. Et d’ici là la situation par rapport au virus sera différente aussi. Disneyland sera ouvert mais on sera dans une bulle.

Carmelo Anthony : – Oui, après crois-le ou pas mais je suis excité. Rien que l’idée de rejouer au basket, ça m’excite. En tant qu’athlète, une fois que tu es concentré tu es concentré, tu es dedans. On a été très longtemps dans l’inconnu. Je pense qu’une fois qu’on sera dedans, ce sera fun. Ce sera très différent c’est sûr, pas de fans, on entendra peut-être tout ce que tout le monde dit sur le terrain, le trash-talking… Tu vas vraiment voir qui aime qui et qui n’aime pas qui (rire). Les gens veulent voir ça. Les gens ont déjà accepté qu’il n’y aura pas de fans. Maintenant c’est à nous de l’accepter. Je suis optimiste, ouvert d’esprit. »