Daryl Morey sur James Harden ‘le génie incompris’ ? : « Je me réveille en me disant ‘Je l’ai laissé tomber, je ne l’ai pas entouré des joueurs qu’il fallait pour gagner’ »

Houston aura cette année pour la première fois en cinq ans l’occasion de disputer des playoffs sans risquer de buter sur les Warriors, ses bourreaux à quatre reprises entre 2015 et 2019. Parmi les raisons invoquées de ces échecs, il y a eu les blessures de Chris Paul, mais aussi et surtout les contre-performances de James Harden dans les matchs les plus importants :

– 14 points à 2/11, 5 passes et 12 turnovers dans le Game 5 des finales de conférence 2015 contre les Warriors (défaite 4-1)

– 10 points à 2/11, 7 passes et 6 turnovers dans le Game 6 des demi-finales de conférence 2017 contre San Antonio (défaite 4-2)

– 2/13 à 3-points dans le Game 7 des finales de conférence 2018 face aux Warriors

– 4 ballons perdus dans le 4ème quart du Game 6 des demi-finales de conférence 2019 contre Golden State

Pour son GM Daryl Morey néanmoins, s’il y a une personne fautive dans l’histoire, c’est plutôt lui.

« Je ne trouve pas les médias très justes avec lui. Il a un cercle restreint de personnes à qui il fait confiance. Avec ces gens-là, dont il sait que les intentions sont bonnes, il est très sociable, très ouvert, très intelligent, un super gars. Et avec toutes les autres personnes, ce n’est pas qu’il est inverse mais, il est simplement réservé. Ce n’est pas quelqu’un qui aime trop se montrer dans les médias et ce genre de choses. Je pense que ça le dessert un petit peu en ce sens. Mais je peux vous dire qu’en privé, c’est un génie du basket. C’est un super gars. Ça fait 8 ou 9 ans qu’on travaille ensemble maintenant et je ne pourrais pas avoir de meilleur partenaire pour essayer d’aller gagner un titre. En fait la plupart du temps je me réveille en me disant ‘Je l’ai laissé tomber, je ne l’ai pas entouré des joueurs qu’il fallait pour gagner un titre’. » Daryl Morey via ‘The Pomp Podcast’

