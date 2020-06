Cedric Maxwell veut mettre fin à sa brouille avec Larry Bird

S’il n’est pas la plus connue des légendes des Celtics, Cedric Maxwell a tout de même marqué l’histoire de la franchise, deux fois champion en 1981 et 1984, MVP des finales, il a même eu droit à son maillot retiré lors de la saison 2003/2004. Toutefois il a un regret de sa période Celtics, où il a passé 8 saisons, sa relation avec Larry Bird.

“Il y aurait un seul regret. C’est que je n’ai pas une relation où je peux l’appeler et lui crier dessus. Il était au Boston Garden il y a deux ans pour un match. Il était en retrait. Je suis allé droit vers lui et je lui ai juste dit : ‘Larry Joe Bird, comment tu vas man ?’ Je lui ai juste serré la main, dit bonjour, mais j’aurais dans un sens voulu pouvoir m’asseoir avec lui, briser la glace et mettre ça derrière nous.” Maxwell