Joakim Noah : “Les Clippers ont clairement annoncé ce qu’ils attendent de moi”

Signé pour un contrat de 10 jours le 9 mars dernier par les Los Angeles Clippers, Joakim Noah est officiellement free agent, mais il devrait terminer la saison avec les Californiens. Il sera intéressant de voir quel pourrait être son rôle, et on peut penser qu’il sera avant tout celui d’un vétéran, qui apporte peut-être aussi quelques minutes de jeu.

Celui qui pourrait particulièrement bénéficier de l’expérience du Français, c’est l’intérieur Ivica Zubac. Il pourrait également aider Montrezl Harrell, deux joueurs avec peu d’expérience. S’il n’a pas joué les finales NBA, Jooks compte 60 matchs de playoffs et plus de 700 matchs en NBA.

Zubac et Noah ont déjà fait connaissance et le jeune pivot espère bien pouvoir profiter de la présence de l’ancien défenseur de l’année pour apprendre.

“Je me suis présenté et je lui ai parlé de la saison, des choses que je fais quand je suis sur le terrain, je lui ai demandé comment je pouvais faire mieux certaines choses, je lui ai parlé des playoffs, des matchups en playoffs et de tout ce qui change en postseason. Je suis dans ma 4ème année et je n’ai fait les playoffs qu’une fois, pour un tour, et ça va vraiment m’aider de recevoir ses conseils. Quoi faire ? Comment ça va se passer ? Parce qu’il joue au même poste que moi et est allé loin en playoffs.” Zubac