Evan Fournier : “Ça va nous mettre dans une position inconfortable pour les années à venir”

C’est presque officiel, la NBA devrait reprendre sa saison le 31 juillet dans la bulle du côté d’Orlando. Evan Fournier, qui expliquait récemment qu’il y avait des jours où il était optimiste et d’autres moins, est heureux de retrouver la compétition comme il l’a confié à RMC

“Bien sûr, oui. Je suis content, excité à l’idée de rejouer. Après, on ne peut pas faire abstraction de tous les à-côtés. Être dans une bulle pendant six semaines, jouer dans des salles vides, ça va être un contexte vraiment particulier. On est content de rejouer mais on se pose beaucoup de questions, aussi. Comment ça va se passer ? Est-ce que quelqu’un va choper le Covid ? C’est un sentiment un peu bizarre, quand même.”

Des conditions étranges, et si une toute petite majorité de joueurs ne sont pas très chauds pour reprendre, la NBA fait tout pour les rassurer.

On n’a pas peur. On se parle beaucoup. Il y a des réunions quotidiennes entre la NBA et le management. On a des infos. Mais aura-t-on le droit de voir nos familles ? Où va-t-on manger, dormir ? Le côté logistique, on ne sait rien pour l’instant. Ce sera forcément chiant

Si Evan est à domicile à Orlando, il ne verra pas sa famille pendant plusieurs semaines.

Ils ne seront pas là. On parle seulement de faire venir les familles après le premier tour des playoffs. Il y aura 1 600 personnes dans la bulle. Les équipes qui seront éliminées partiront donc on pourra les remplacer par les familles. Mais pendant les six premières semaines, personne. Ça saoule. On a un fils d’un an. Être seul pendant six semaines, ce n’est pas facile. On n’a pas le choix, on va s’organiser.

Il y a une chose qui tracasse le Français, les JO. Reportés à l’été prochain, avec une saison qui devrait démarrer en décembre, les calendriers NBA et des JO pourraient être incompatibles.

“Ce n’est pas sûr qu’on y soit. C’est ça le problème. Ça aurait été mieux qu’on s’arrête là (en NBA). Ça va nous plomber les années à venir. Le match 7 des finales, ce sera le 12 octobre. La saison prochaine commencerait en décembre. Mais le camp d’entraînement sera sûrement repoussé. Comment on fait ? Une saison complète, si on veut faire le maximum d’argent, ça nous fait jouer jusqu’en juillet. Donc il n’y a pas de JO. Et à quel moment tu reprends une saison normale ? Ça va nous mettre dans une position inconfortable pour les années à venir.”

Via RMC