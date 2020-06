Les Lakers auraient fait part à plusieurs reprises de leur intérêt pour Bradley Beal

Lors d’une apparition sur le podcast Load Management de Complex, Shams Charania de The Athletic a évoqué le cas Bradley Beal. L’arrière intéresserait notamment les Nets, et s’il répète qu’il veut rester à Washington, il n’a pas caché qu’il n’était pas indifférent à l’intérêt que lui portent certaines franchises et que ce serait énorme de jouer avec Kevin Durant et Kyrie Irving.

L’arrière est sous contrat avec les Wizards jusqu’en 2022-23 mais possède une player option pour cette saison 2022-23. On pourrait être fixée bien avant puisque la franchise pourra lui offrir une prolongation super max.

Quant à l’intérêt à son sujet, Shams évoque que les Pelicans auraient approché Washington l’an passé, et surtout, que les Lakers auraient à plusieurs reprises fait part de leur intérêt. Cependant il ne précise pas exactement quand et si ça a été le cas ces derniers mois, depuis le transfert d’Anthony Davis. Puis à l’heure actuelle les Californiens sont vraiment limités en termes d’atouts. Ils en ont cédé la grande majorité dans le deal pour récupérer Davis et à l’heure actuelle leur meilleur se nomme Kyle Kuzma. Pas certain que cela fasse rêver Washington.

Pour l’instant il souhaite rester mais il ne serait pas la première star à changer d’avis, lassé des mauvaises saisons de son équipe.