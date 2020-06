Les Knicks publient finalement un (court) communiqué pour exprimer leur position

Il y a une semaine, pour répondre aux questionnements des employés du Madison Square Garden vis-à-vis de l’absence de commentaire public concernant la mort de George Floyd, James Dolan avait envoyé un premier mail pour expliquer qu’en “tant qu’entreprise dans le business du sport et du divertissement, nous ne sommes cependant pas plus qualifiés que n’importe qui d’autre pour donner notre avis sur les questions sociales.” Cela n’était pas du tout passé et le lendemain il avait envoyé un nouvel email pour clarifier ses dires :

“Je sais combien ce sujet est important pour beaucoup, et je ne veux pas qu’il y ait de confusion quant à ma position en tant qu’individu ou à celle de notre franchise. Alors soyons clairs : nous condamnons et rejetons avec véhémence le racisme envers quiconque.”

Finalement la franchise et le Madison Square Garden viennent de publier un communiqué officiel, de quelques mots.