James Borrego : « Ça pourrait être un gros désavantage »

Dixième bilan de la conférence Est, les Hornets (23-42) ne feront pas partie des 22 équipes qui reprendront leur saison 2019-20 à Orlando le 31 juillet prochain. Neuf mois sans compétition à venir ? Difficile à avaler pour James Borrego et ses collègues à la tête de jeunes équipes ayant besoin d’acquérir de l’expérience.

« Est-ce que c’est un désavantage ? Oui, ça pourrait être un gros désavantage. Ce temps que ces équipes qui vont à Orlando vont passer ensemble, nous voudrions avoir le même de notre côté. Ça équilibrerait un peu plus les choses. » James Borrego

Après une période noire entre janvier et février, les Hornets relevaient un peu la tête avant la suspension de la saison avec 7 victoires sur leurs 13 derniers matchs. Les 8 équipes non conviées en Floride cherchent actuellement à trouver une solution avec la NBA pour ne pas devoir attendre décembre prochain et le début de la saison 2020-21 pour retrouver les terrains.

« Si les équipes qui vont à Orlando ont 5 ou 6 semaines ensemble (début des training camps le 30 juin), ce serait super qu’on puisse nous aussi nous réunir de façon structurée sur la même durée, pour que les joueurs puissent continuer à travailler sur leur jeu. » Mitch Kupchak

GMs et NBA auraient discuté selon Kupchak de la possibilité pour ces 8 équipes de participer à des 5 contre 5, voire même de celle de faire des matchs contre les autres équipes non retenues pour la reprise de la saison. Concernant la free agency (dont le début a été décalé au 18 octobre) la franchise ne se fait pas d’illusions, mais reste optimiste quant à sa capacité à attirer des stars.

« Nous ne faisons pas partie des destinations privilégiées. Mais j’ai le sentiment qu’on y arrivera, on est peut-être à un an ou deux de ça encore. » Mitch Kupchak

via Yahoo Sports