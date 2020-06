L’étrange argument de Brian Scalabrine pour expliquer que le niveau de jeu sera meilleur à la reprise de la NBA

La saison NBA devrait reprendre le 31 juillet, soit près de 5 mois après l’interruption en mars. Ajoutez à cela une longue période de confinement lors de laquelle pas mal de joueurs NBA n’ont pas pu jouer, on se demande bien si le niveau de jeu à la reprise sera à la hauteur. Brian Scalabrine, analyste pour NBC Sports Boston, n’a aucun doute à ce sujet, il pense même que le niveau sera meilleur.

“Je pense que vous verrez un meilleur basket. Cela ne sera pas la même chose parce que les fans ne seront pas là, mais ces gars vont jouer à un très haut niveau.” Scalabrine

Et son argument est assez étrange…

“Est-ce que vous avez regardé The Last Dance ? Vous avez entendu parler des pickup games entre Michael Jordan et Magic Johnson à l’époque de la Dream Team, les gars se donnaient à fond lors des pickup games. Les mecs se mettront en forme. Il pourront jouer et je pense que vous verrez que les 7ème, 8ème, 9ème et 10ème hommes encore meilleurs sans le public. Et les stars elles seront au même niveau quoi qu’il arrive.”

Les remplaçants meilleurs sans la pression du public ? Pas certain que ce soit l’absence de public qui rendait les pickup games de la Dream Team de si haut niveau. Puis l’enjeu sera en plus bel et bien présent lors de cette reprise, et certaines équipes n’auront pas le droit à l’erreur sous peine d’être rapidement hors jeu, ce qui mettra la pression.

Via Arbella Early Edition