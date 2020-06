Jure Drasklar : “La plupart des joueurs ont du mal à rester en forme, et Luka Doncic n’est pas une exception”

En Slovénie lors de la suspension de la saison, Luka Doncic n’a pas échappé au confinement et comme tous les joueurs NBA, il a tenté, tant bien que mal, de rester en forme. Désormais déconfiné et alors que les Mavericks vont reprendre leur training camp dans quelques semaines, il se remet dans la meilleure forme possible avec le préparateur du Khimki Moscow Region Jure Drasklar.

“Nous bossons ensemble depuis trois semaines. Avant ça Luka était en quarantaine et s’entraînait seul à la maison. Lors des trois dernières semaines, nous avons travaillé dur pour le préparer à la reprise de la saison NBA.” Jure Drasklar.

Avant la suspension, Luka Doncic était en train de réaliser une saison somptueuse avec 28.7 points, 9.3 rebonds et 8.7 passes pour mener les Mavericks en playoffs. Pour pouvoir aller loin, les Texans ont besoin d’un Doncic en très grande forme, il y a donc du boulot.

La plupart des joueurs ont du mal à rester en forme, et Doncic n’est pas une exception. Nous avons conscience de son rôle à Dallas. Luka progresse chaque jour. Il fait énormément d’efforts. Il s’est totalement dévoué à sa préparation. Il n’est pas dans la meilleure forme, ce qui est normal. Mais les matchs ne seront pas joués avant la fin juillet, donc il y a assez de temps pour l’aider à se remettre et être prêt. Cependant, il serait sans aucun doute prêt à jouer maintenant.” Jure Drasklar.

Le meneur de jeu suit aussi un régime alimentaire strict pour éviter une prise de poids, ou alors pour maigrir un peu…

“Nous avons pris le contrôle total de ce que mange Luka. Nous avons tout un plan en place, notre propre chef qui prépare des repas en fonction de nos instructions. Doncic n’a pratiquement rien mangé d’autre que ce que nous préparons pour lui.” Jure Drasklar.

C’est le 30 juin que Doncic doit entamer le training camp avec le reste de l’équipe en vue de la reprise de la saison un mois plus tard.

“S’entraîner seul n’est pas suffisant, il a besoin de s’entraîner avec ses coéquipiers. Il peut jouer avec des joueurs en Slovénie, mais ce n’est pas comme s’entraîner avec ses coéquipiers à Dallas.” Jure Drasklar

