Reprise NBA : La frontière, premier obstacle des Toronto Raptors

Avant de se rendre à Orlando, les franchises NBA doivent rappeler leurs joueurs dans la ville pour faire une première semaine de training camp qui doit démarrer le 30 juin. C’est le 7 juillet qu’ensuite les franchises se rendront du côté d’Orlando. Mais pour une franchise ces premières étapes de la reprise posent quelques soucis. Il s’agit des Toronto Raptors, dont certains joueurs sont aux États-Unis et c’est un souci. Si les États-Unis ont signé une ordonnance pour faciliter le retour dans le pays des sportifs professionnels, pour revenir au Canada et à Toronto, c’est bien plus compliqué. En effet, il faut observer une quarantaine de 14 jours pour entrer au Canada.

De ce fait, les Raptors sont en train de réfléchir à plusieurs scénarios afin de pouvoir se réunir et démarrer le camp d’entraînement. Il est possible qu’ils se donnent finalement rendez-vous aux États-Unis et non à Toronto.

“Nous n’avons pas encore vraiment pris de décision finale à ce sujet quant à la date de la prochaine réunion, ni où nous irons, ni quoi que ce soit d’autre. Nous avons fait des plans des deux côtés de la frontière, pour faire en sorte que ce soit le plus en sécurité possible. C’est en quelque sorte notre priorité, puis également que ce soit fait le plus rapidement possible. Il y a encore quelques options que nous étudions.” Nick Nurse

Via The Associated Press