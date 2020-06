Le Saviez-Vous ? Les fidèles

Il y a quelques jours on faisait un focus sur les joueurs qui avaient la bougeotte, aujourd’hui on s’attarde sur ceux qui n’ont jamais fait leurs valises.

21 : Dirk Nowitzki détient le record de saisons et de matchs avec la même franchise. Il est resté 21 saisons aux Dallas Mavericks pour un record de 1522 matchs (+145 en playoffs)

251 : Personne dans l’histoire n’a disputé plus de matchs de playoffs avec la même franchise que Tim Duncan. Il a joué 251 rencontres avec les Texans en post-season

48 : A l’heure actuelle, 48 joueurs dans l’histoire de la ligue ont passé au moins 10 saisons avec la même équipe et sans en connaître une autre. Ils sont seulement 3 en activité : Udonis Haslem, Stephen Curry et John Wall. 30 sont au Hall of Fame

70 : Bill Russell a passé sa carrière de joueur aux Celtics et c’est sans surprise qu’il détient le record du plus grand nombre de matchs disputés en finales avec la même franchise

24 : En octobre 1996, suite au mauvais début de saison des Spurs, Gregg Popovich décidait de devenir coach de l’équipe. Il l’est toujours et personne dans l’histoire des sports majeurs US n’a passé autant de saisons à la tête d’une même équipe : 24, soit 1883 matchs