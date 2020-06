Reprise NBA : des sons d’ambiance au moins pour les téléspectateurs ? Les matchs commentés hors de la bulle ?

Pour limiter les risques et avoir le moins de personnes possible à Orlando, la NBA a décidé de ne pas faire venir les 30 équipes NBA. Dans la même optique, elle devrait réduire également le personnel nécessaire pour les retransmissions TV des rencontres, de ce fait il est fort possible que les matchs ne soient pas commentés sur place, au moins dans un premier temps. C’est ce qu’a confirmé Kevin Harlan, le commentateur de TNT.

“De ce que j’ai entendu à TNT, c’est que nous serons dans les studios à Atlanta […] Puis de ce qu’on m’a dit, il n’y aura pas de commentateurs présents sur place avant les finales de conférence. Cela pourrait être le moment où les commentateurs seront présents sur le site, pour les finales de conférence, et bien sûr les finales.” Harlan

Il a également évoqué le fait que les téléspectateurs devraient avoir des sons d’ambiance. La NBA travaillerait déjà sur des sons d’ambiance version NBA 2K pour les joueurs, et quoi qu’il arrive, les téléspectateurs en auront apparemment.

“Cela sera mis en place de façon à ce que cela ressemble le plus à l’environnement que nous avons quand nous sommes sur le bord du terrain. Nous aurons, je pense, le bruit du public dans nos casques. Je pense que pour le spectateur cela ne changera pas énormément. Bien sûr il n’y aura pas les parquets que vous reconnaissez au premier coup d’œil comme Milwaukee, Los Angeles ou Boston, et ça, ça va être bizarre. Mais devant leur télé, je ne sais pas s’ils verront une grande différence.” Harlan

Via The Athletic