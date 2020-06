Steve Kerr sur une mini-summer league pour les 8 équipes qui ne seront pas à Orlando : “Cela ne nous intéresse pas”

Finalistes lors des 5 précédentes saisons, les Golden State Warriors ont connu une saison galère, relégués à la toute dernière place de la ligue avec un terrible bilan de 15 victoires et 50 défaites. Résultat ils ne seront pas à Orlando pour jouer le titre, mais malgré ça, Kerr est satisfait de ce qu’il a pu tirer de son équipe.

Une saison productive, mais Steve Kerr ne veut pas s’arrêter là et continuer de préparer la prochaine. Les Warriors ne seront pas à Orlando et il milite pour que son équipe puisse s’entraîner.

“Nous avons vraiment besoin de réunir notre équipe pour une certaine période. Je ne sais pas combien de temps, mais nous avons besoin d’être réunis et d’avoir quelques sessions d’entraînement. Compte tenu du fait que 22 des équipes vont être autorisées à le faire pour quelques semaines et quelques matchs, la NBA est réceptive au fait que nous allons aussi en avoir besoin. Donc nous sommes en contact avec la ligue sur le sujet. Je pense qu’en tant que coach j’aimerais au moins deux semaines d’entraînement, peut-être deux périodes de deux semaines où nous pouvons faire venir les gars, si bien sûr le virus le permet. Pour bosser avec notre training staff, faire quelques sessions d’entraînement, presque comme les OTA (organized team activity, une sorte de mini training camp pendant l’intersaison) pour la NFL où ils peuvent mettre en place certaines choses pour l’année suivante et réfléchir à ce que nous voulons accomplir et faire quelques entraînements. Je pense que cela permettrait de compenser ce qui se fait lors d’une intersaison normale et nous permettrait d’aborder la prochaine saison dans un état d’esprit sain.” Kerr

Kerr n’est pas intéressé par une éventuelle mini-summer league avec les équipes qui ne sont pas dans la bulle. Ce qu’il veut ce sont des entraînements, pas des matchs.

“Nous ne sommes pas intéressés par une summer league. Nous le serions s’il y avait eu une version plus formelle de la summer league après la draft. Une summer league où nous aurions pu nous associer avec quelques équipes pas très loin pour faire quelques matchs avec nos jeunes et nos rookies. Nous aurions été intéressés par ce genre de chose plus tard. Mais la draft est en octobre de ce que j’ai compris. Si on parle d’un minicamp et de faire quelques matchs avec d’autres équipes, alors cela ne nous intéresse pas. Chaque équipe à sa propre situation, et je comprends que beaucoup d’équipes qui sont très jeunes sont plus intéressées par le fait de faire des matchs, mais nous sommes dans une situation différente et les gens le comprennent. Donc nous serions plus intéressés par de l’entraînement.” Kerr