Il y a 25 ans : la baston Alonzo Mourning – Larry Johnson… et l’intervention légendaire de Jeff Van Gundy

Le 30 avril 1998 lors du Game 4 de la série entre le Heat et les Knicks, Alonzo Mourning et Larry Johnson, anciens coéquipiers mais qui n’étaient pas les plus grands amis du monde, en sont venus aux mains. Cette bagarre a donné lieu à une image qui est restée, celle de Jeff Van Gundy, à terre, accroché à la jambe de Zo Mourning