Il y a 9 ans : le récital des Spurs face au Heat lors du Game 3 des finales

Le 10 juin 2014 les Spurs et le Heat de Miami, alors à égalité 1-1 dans les finales, disputaient le Game 3 en Floride. Un match qui a définitivement fait basculer ces finales en faveur des Spurs, auteurs d’un récital en première mi-temps avec une des plus belles performances collectives de l’histoire des finales. San Antonio a fait l’écart rapidement avec une démonstration en premier quart, remporté 41-25 grâce à un 13/15 aux tirs, et pas moins de 21 points d’avance à la pause grâce à 71 points inscrits à 25/33 aux tirs, soit 75.8%, un record en finales NBA sur une mi-temps.

Il l’ont finalement emporté 111-92 et voici les highlights de cette première mi-temps, puis son intégralité