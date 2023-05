Steph Curry, bien plus qu’un shooteur

Et voilà, un game 7, un Stephen Curry motivé comme jamais et un nouveau record à la clé : 50 points à son compteur, soit la meilleure perf en termes de scoring pour un match 7 dans l’histoire NBA. Les Warriors s’apprêtent désormais à rencontrer les Lakers de LeBron James au 2nd tour, afin d’ancrer encore plus leur rivalité dans les mémoires. Sauf que si le Chef Curry est quasi sans aucune discussion possible le GOAT du shoot, n’est-ce pas un peu limitant de ne le considérer que comme ça ? On analyse ça à chaud ici !