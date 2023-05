Il y a 8 ans Chris Paul, blessé, envoyait les champions NBA en vacances

Le 2 mai 2015 les Spurs, champions en titre, jouaient leur survie à Los Angeles face aux Clippers sur un Game 7. Un match marqué par la blessure de Chris Paul aux ischio-jambiers en premier quart, mais aussi par sa volonté de rester sur le terrain et d’être au final le héros avec un game winner légendaire. Une blessure qui l’avait fait manquer les deux rencontres suivantes face aux Rockets et handicapé lors de cette série, qui s’était terminée de façon dramatique pour les hommes de Doc Rivers, battus au Game 7 alors qu’ils menaient 3-1

Si vous voulez revivre ce match entré dans la légende, le voici en intégralité :

On this day in 2015… Chris Paul drove down the lane for the Game 7 winner to eliminate the defending champs! #NBA75 pic.twitter.com/hNaurVW8S4

— NBA History (@NBAHistory) May 2, 2022