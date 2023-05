Il y a 17 ans LeBron James crucifiait les Wizards au terme d’un énorme duel avec Gilbert Arenas

Le 3 mai 2006 les Cavaliers de Cleveland recevait les Wizards pour un Game 5 capital du premier tour puisque les deux franchises étaient à 2-2. Ce soir-là LeBron James (45 points à 14/23, 7 rebonds et 6 passes) et Gilbert Arenas (44 points à 14/24 dont 6/9 à 3-pts, 5 rebonds et 4 passes) se sont livrés un énorme duel, qui a finalement tourné à l’avantage du King, auteur du panier de la gagne