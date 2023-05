Il y a 29 ans Charles Barkley piétinait les Warriors : 4ème perf’ de l’histoire en playoffs

Le 4 mai 1994 les Suns et les Warriors s’affrontaient dans le Game 3 du premier tour, avec la possibilité pour les coéquipiers de Charles Barkley de réaliser le sweep. Ce jour-là Charles a sorti le grand jeu avec son record en carrière : 56 points à 23/31, dont 3/4 à 3-pts, 14 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 1 contre. 56 points c’est la 4ème meilleure performance de l’histoire des playoffs derrière celles de Michael Jordan, Elgin Baylor et Donovan Mitchell