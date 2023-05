Les dunks les plus traumatisant de l’histoire NBA (Tome 2)

Après notre premier épisode sur les gestes les plus irrespectueux de l’histoire de la NBA, vous avez été nombreux à nous demander de vous faire un tome 2, toujours sur les dunks, mais cette fois-ci à partir de 2010. En attendant de vous publier potentiellement un épisode sur les dribbles, les shoots ou les gestes défensifs, si ça vous tente, on s’est donc mis au boulot. Et vu qu’on s’est rendu compte que certains autres dunks d’avant 2010 auraient mérité d’être évoqués, on vous annonce que nous travaillons déjà sur un tome 3 concernant les tomars, du lourd à venir en somme. Mais bref, avant ça, voici donc certains de nos dunks récents préférés, qui à chaque fois, nous ont donné l’impression que sur l’action, le respect était complètement mort pour le défenseur.