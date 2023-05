Il y a 22 ans Vince Carter prenait totalement feu face aux Sixers d’Allen Iverson

Avant-hier nous vous parlions des 54 points d’Allen Iverson face aux Raptors lors du Game 2 des demi-finales de conférence 2001 et aujourd’hui c’est du Game 3 dont on va vous parler. La série avait déménagé du côté du Canada et ce jour-là c’est Vince Carter qui prenait totalement feu pour répondre à la perf’ d’AI. Il marquait 8 tirs à trois points de suite en première mi-temps (record NBA) pour finir avec 50 points à 19/29 aux tirs dont un incroyable 9/13 à trois points, 6 rebonds, 7 passes et 4 contres en 45 minutes pour une victoire 102-78 des Canadiens.