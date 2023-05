Le 11 mai 2007 lors du Game 3 des demi-finales de conférence Ouest entre le Jazz et les Warriors à l’Oracle Arena, Baron Davis a réussi ce qui reste à ce jour un des posters les plus marquants de l’histoire des playoffs. C’est le pauvre Andrei Kirilenko qui état dans le rôle de la victime.

#OTD in 2007, Baron Davis threw down one of the most vicious dunks you'll ever see. 😱 pic.twitter.com/ranpGX8N83

