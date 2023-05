Les ‘faux’ trophées de champion, comment ça les ‘faux trophées’ ? Pas de panique, on sait bien que les Houston Rockets ont bel et bien remporté deux titres consécutifs en 1994 et 1995. Les deux seuls de l’histoire de la franchise d’ailleurs. Mais voilà, la franchise n’est plus en leur possession. On vous raconte pourquoi dans cette courte vidéo (en attendant du lourd dans les jours qui viennent):