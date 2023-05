Il y a 19 ans Derek Fisher inscrivait un des shoots les plus dingues de l’histoire des playoffs NBA

13 mai 2004, Lakers et Spurs s’affrontent à l’AT&T Center pour un Game 5 capital du second tour des playoffs. Le score dans la série était alors de 2-2 et dans un match dont les 47 premières minutes n’avaient rien de mémorable, la dernière est entrée à jamais dans la légende, notamment les 12 dernières secondes. Kobe Bryant donnait l’avantage aux siens sur un jump shot mais en sortie de temps mort Tim Duncan sortait un énorme shoot sur la tête de Shaq avec moins d’une seconde à jouer. On était alors persuadé que c’était le game winner puisqu’il semblait impossible de marquer en 0.4 seconde. La suite elle est signée Derek Fisher.

Voici les deux dernières minutes

Le game winner