Il y a 22 ans Allen Iverson devenait le plus petit MVP de l’histoire NBA

Le 15 mai 2001 la NBA attribuait le trophée Maurice Podoloff de MVP à Allen Iverson, au terme d’une superbe saison 2000-01. Par la même occasion l’arrière des Sixers devenait, du haut de ses 183 centimètres, le plus petit (et le plus léger) joueur de l’histoire à être élu MVP. Lors de l’exercice il avait tourné à 31.1 points (meilleur scoreur) à 42% dont 32% à 3-pts, 3.8 rebonds, 4.6 passes et 2.5 interceptions (meilleur intercepteur de la ligue) pour guider les siens au meilleur bilan à l’Est, puis en finales NBA.

Pour l’occasion, voici sa mixtape en carrière.