Il y a 24 ans Allan Houston et les Knicks éliminaient le Heat, tête de série numéro 1, à la dernière seconde

Le 17 mai 1999, les Knicks de New York devenaient seulement la seconde équipe tête de série numéro 8 à éliminer la tête de série numéro 1 (Les Nuggets sont les premiers) en dominant le Heat de Miami dans le Game 5 décisif grâce à un shoot à la dernière seconde d’Allan Houston. Les Knicks iront jusqu’en finale, battus par les Spurs.

Another classic @NBA Playoffs moment! ?@ALLAN_HOUSTON hits the go-ahead floater in Game 5 of the @nyknicks‘ first-round series vs. the @MiamiHEAT in 1999!

#NBA | #NBAPlayoffs | #Knicks | #Heat | #AllanHouston pic.twitter.com/lW9pQa1djn

— Now or Never ESPN (@noworneverespn) April 22, 2020