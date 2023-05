The Shot II : Il y a 30 ans Michael Jordan crucifiait encore ses victimes favorites au buzzer

Le 17 mai 1993, les Bulls et les Cavaliers s’affrontaient lors du Game 4 du second tour. Nouvel affrontement où Michael Jordan a fait mordre la poussière à cet adversaire qu’il appréciait tant. Ce soir là il a signé son second shoot de la gagne au buzzer en playoffs, encore une fois pour plier la série. Les Cavaliers s’y étaient mis à deux pour défendre sur lui sur la dernière possession, en vain.

On this day in 1993… Michael Jordan knocked down a contested fadeaway at the buzzer to send the Bulls to their fifth-straight Eastern Conference Finals! #NBA75 pic.twitter.com/0Kk2bCvlZp

