Et voilà, la lottery a rendu son verdict pour la draft NBA. Le 1st pick leur appartient, et sans aucun doute, Victor Wembanyama portera le maillot des Spurs l’an prochain. Est-ce une bonne nouvelle pour lui et pour l’équipe ? Son profil va-t-il correspondre à la philosophie de Gregg Popovich ? Comment sera-t-il utilisé ? Le 6e homme analyse ça à chaud ici !