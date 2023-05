Il y a 29 ans on a assisté à un des dunks les plus légendaires en NBA. Dans une nouvelle série très intense et disputée entre les Bulls et les Knicks, Scottie Pippen a sorti ça…

On This Date: Scottie Pippen had one of the most disrespectful dunks of all time during the 1994 playoffs. pic.twitter.com/XmmmHTMRBk

— ESPN (@espn) May 20, 2018