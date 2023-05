Il y a 28 ans, le baiser de la mort de Mario Elie

En ce 20 mai on fête l’anniversaire d’un moment de légende, le ‘Kiss of Death’ de Mario Elie lors du Game 7 des demi-finales de conférence 1995 entre les Rockets et les Suns. Menés 3-1 dans la série, les Rockets, champions en titre, avaient réussi à arracher un match 7 et ce match a été marqué par le shoot décisif de Mario Elie (accompagné du baiser de la mort) à 7.1 secondes de la fin qui a donné la victoire aux siens 115-114.