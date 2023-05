Le bilan de la saison des Français en NBA

Et voilà, nous en sommes au stade des finales de conférence au sein de ces playoffs NBA et plus aucun joueur français n’est désormais en lisse. Il est donc temps de dresser un bilan afin de savoir si nos tricolores outre-atlantique ont répondu aux attentes placées en eux. Est-ce si catastrophique que ça en a l’air ? On analyse ça ici !