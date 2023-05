Les plus grands duels de l’histoire des playoffs NBA

Aujourd’hui, alors que les playoffs approchent peu à peu de leur dénouement, et nous proposent à chaque série des matchups plutôt exceptionnels, nous avons voulu revenir sur certaines oppositions. Car oui, dans l’histoire, sur une seule et même série, certains joueurs, un dans chaque équipe concernée, nous ont permis d’assister à des duels d’une intensité rare. Si ce genre de combats, de confrontations, on peut les compter à la pelle dans l’histoire, et qu’il n’était pas évident de vous faire une sélection, nous avons quand même, après beaucoup de débats, réussi à trancher. Voici donc les 7 duels, qui selon nous, ont été les plus intenses de l’histoire NBA, au sein d’une série de playoffs.