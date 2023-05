Les Grizzlies doivent-ils faire une croix sur Ja Morant ?

Ja Morant, avec son immaturité et sa fâcheuse tendance à bien trop s’amuser avec des flingues, s’est mis dans une situation plus que compliquée à l’heure actuelle. Pire encore, il a mis sa franchise dos au mur, tout en provoquant le courroux d’Adam Silver et de la NBA. Est-ce la goutte de trop ? Les Grizzlies doivent-ils se séparer de leur meneur de jeu All-Star en attendant de connaître l’ampleur de sa sanction ? On analyse ça ici !