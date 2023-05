Le Miami Heat peut-il remporter le titre NBA ?

Wow, après avoir mené 3-0, Miami, équipe sensation de ces playoffs, qualifiée avec le seed 8, s’est fait peur face à Boston, mais encore une fois, passe au tour suivant. Direction la finale maintenant, face aux Nuggets de Nikola Jokic et Jamal Murray. Le Heat peut-il créer l’exploit d’aller au bout et de décrocher le titre ? On analyse ça à chaud ici !