Céline Dumerc au panthéon du basket français ! ‘J’ai pas de talent’

Un dernier layup – main droite – et puis s’en va. Cette fois ça y est, on ne verra plus Céline Dumerc sur les parquets. Avec VINGT-TROIS-ANS de basket professionnel dans les pattes et après 3 dernières saisons de hauts et de bas avec Basket Landes, la gauchère de 40 ans a tiré sa révérence le 6 mai dernier, suite à une défaite chez les favorites de Bourges en quart-de-finale du championnat de France