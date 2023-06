Il y a 17 ans Dirk Nowitzki écœurait les Suns avec une performance légendaire

Le 1er juin 2006 les Dallas Mavericks et les Suns de Phoenix s’affrontaient dans un Game 5 des finales de conférence capital puisque les deux équipes étaient à égalité 2-2. A l’American Airlines Center, Dirk Nowitzki a sorti ce jour-là une des plus grandes performances de sa carrière avec notamment un dernier quart monstrueux. Alors que les siens menaient 82-81 à l’entame des 12 dernières minutes, il a planté 22 points dans le dernier quart, soit 2 de plus que les Suns pour les guider à la victoire. Il termina le match avec 50 points (record de franchise en playoffs) à 14/26 dont 5/6 à 3-pts, 12 rebonds et 3 passes en 43’29