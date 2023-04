Il y a 20 ans Allen Iverson plantait 55 points aux Hornets en playoffs

Le 20 avril 2003 les Philadelphia Sixers entamaient leurs playoffs face aux New Orelans Hornets au First Union Center. Une rencontre qui a tourné comme souvent en un show Allen Iverson. Ce jour-là AI a établi son record de points en carrière en playoffs avec 55 points à 21/32 aux tirs en plus de 8 passes décisives en 47 minutes. Les Sixers s’étaient imposés 98-90 et ils finiront par remporter la série 4-2.