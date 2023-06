Il y a 32 ans Michael Jordan découvrait les finales NBA mais subissait la loi des Lakers de Magic Johnson

Après avoir enfin disposé des Detroit Pistons, le 2 juin 1991 les Bulls de Chicago disputaient leur tout premier match de finales NBA, le premier également donc pour Michael Jordan. En face ils retrouvaient une équipe qui sortait d’une décennie folle avec 8 finales dans les années 80’s, les Lakers. Menés par Magic Johnson, les Californiens ont créé une petite surprise en s’imposant à Chicago 93-91 dans le sillage du triple-double de leur meneur : 19 points à 4/5 dont 2/2 à 3-pts, 10 rebonds et 11 passes. En face les 36 points à 14/24, 8 rebonds et 12 passes de Michael Jordan n’avaient pas suffi. La suite on la connait.