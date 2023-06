Il y a 30 ans Charles Barkley sortait un Game 7 stratosphérique pour envoyer les Suns en finales NBA

Le 5 juin 1993 les Sonics et les Suns s’affrontaient pour une place en finale NBA et ce jour-là Charles Barkley, MVP, a sorti une performance historique pour mener le siens en finales avec 44 points à 12/20 dont 1/1 à 3-pts, 24 rebonds, dont 10 offensifs ! A ce jour Barkley et Elgin Baylor sont les seuls joueurs de l’histoire à avoir compilé au moins 40 points et 20 rebonds lors d’un Game 7