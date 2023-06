Il y a 26 ans, le chef-d’œuvre de Michael Jordan : le Flu Game

Aujourd’hui c’est l’anniversaire d’un des matchs les plus légendaires de l’histoire de la NBA, le fameux Flu Game. Le 11 juin 1997 Le Jazz d’Utah recevait les Chicago Bulls pour un match 5 décisif puisque la série était à égalité 2-2. Mais ce jour-là grosse inquiétude du côté des Bulls puisque Michael Jordan était malade. A 2h du matin la veille du match il avait appelé son préparateur Tom Gores dans sa chambre d’hôtel alors qu’il était extrêmement mal en point, pouvant à peine se déplacer. Le lendemain, jour du match, il était visiblement affaibli, par ce qui s’avérera être une intoxication alimentaire due à une pizza selon lui et son préparateur. Il était sorti de son lit à 17h50 alors que le match avait lieu à 19h au Delta Center. A l’époque on pensait Jordan grippé, d’où le nom Flu (grippe) Game.

On voyait mal comment il allait pouvoir être performant et le début du match a confirmé cela puisque le Jazz a vite pris 16 points d’avance en second quart alors que lui était à la peine. Puis malgré son manque d’explosivité habituelle il a commencé à rentrer ses shoots et il a planté pas moins de 17 points en second quart pour ramener les siens avant la pause. A l’entame du dernier quart le Jazz était encore devant 77-69 mais c’était sans compter sur les 15 points de Jordan dans le quart pour faire recoller les siens et leur offrir la victoire dans la dernière minute. On retient l’image mythique de Jordan, soutenu par Scottie Pippen à sa sortie du terrain.

Il termina avec 38 points à 13/27, 5 rebonds, 7 passes et 3 interceptions en 44 minutes.

Voici uniquement les highlights de Jordan

Et ici le match en intégralité